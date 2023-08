Il Bologna, dopo aver chiuso per Saelemaekers, Kristiansen e Calafiori, prosegue il suo lavoro per rinforzare il centrocampo ed il nome caldo resta quello di Remo Freuler, ex Atalanta oggi al Nottingham Forest. Sul giocatore, inoltre, scrive La Gazzetta dello Sport, è da registrare un sondaggio delle ultime ore da parte del Monza.