Si accende il calciomercato. La campagna trasferimenti 2023-24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà possibile depositare i contratti in Lega. Non è stata ancora stabilita la data di chiusura delle trattative: dovrebbe essere il 31 agosto o l'1 settembre. Questi i principali affari e le principali trattative, giorno per giorno.La Fiorentina cerca un attaccante, nel mirino ci sono M'Bala Nzola dello Spezia e Duvan Zapata dell'Atalanta.Il Cagliari pensa a Jakub Jankto, centrocampista cerco dello Sparta Prega, ex Udinese e Sampdoria.Il Barcellona ha chiuso l'arrivo di İlkay Gündogan, centrocampista tedesco del Manchester City ( QUI L'APPROFONDIMENTO