Come riporta il Corriere dello Sport, il Bologna ha presentato al Genoa un’offerta di 13 milioni di euro per acquisire le prestazioni sportive di Christian Kouamé. Il giocatore ivoriano, classe 1997, è valutato dai liguri 20 milioni di euro. A Sabatini e Preziosi il compito di limare la differente valutazione e trovare la quadra per portare l’affare in porto.