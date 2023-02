L'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro l'Inter: "E' una partita incredibile. Sono successe tante cose. Abbiamo messo sotto l'Inter, perchè abbiamo giocato bene facendo un buon calcio. Siamo sodisfatti, alla fine siamo stati bravi a colpire".



Ci racconti le tue emozioni per il tuo primo gol all'Inter?

"E' la prima volta. C'ho provato tante volte, ho sbattuto più di una volta contro il muro nerazzurro. Sono sia emozionato che fiero per quello che stiamo facendo".



Ci racconti il gol?

"E' stato bravissimo Schouten che mi ha messo una palla al bacio. Ho sfruttato il ribalzò per mettere giù il pallone con l'addome e ho calciato sotto la traversa".



Hai cambiato la tua resa in campo in questo girone di ritorno.

"Sono contento. Grazie all'aiuto di tutti che posso far bene. Se gira la squadra, giro anche io".



Dove può arrivare questo Bologna?

"Stiamo dando dimostrazione che chiunque gioca dice la sua. Siamo veramente soddisfatti".



L'Europa non si dice?

"No, non si dice".