Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, parla ai microfoni di Sky Sport prima della partita con il Genoa: "Giocare ogni tre giorni non è facile. Sappiamo che è un tour de force ma è così anche per le altre squadre. Mi sento bene, spero di giocare tanti minuti e se non ce la farò, chiederò il cambio. I tanti pareggi? È meglio vincere, ma evitare le sconfitte è meglio. Siamo soddisfatti dell'andazzo delle ultime gare, ma dobbiamo concretizzare di più per portare a casa dei punti".



SULLA NAZIONALE - "Sono tranquillo e cerco di approcciare ogni gara al meglio, cercando di dare tutto me stesso. Se ci riesco bene, altrimenti guardo alla prossima partita. So di essere importante per la squadra e cerco sempre di dare il massimo".