Il Bologna interverrà durante il mercato di riparazione di gennaio per completare la rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Tuttavia per poter operare in entrata occorrerà perfezionare almeno un'uscita pesante: il sacrificato in tal senso potrebbe essere Riccardo Orsolini, che nelle gerarchie del tecnico serbo è un panchinaro. Per lui in estate furono rifiutati 15 milioni dalla Fiorentina, ora le cose sono cambiare e, come riporta il Corriere dello Sport, a fronte di un offerta congrua l'esterno offensivo potrebbe lasciare l'Emilia.