Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, è intervenuto al sito ufficiale del club nella rubrica BFC Week: "Tornare a giocare è stato bello dopo un mese e mezzo di sosta. Peccato per i risultati che sono arrivati ma abbiamo fornito buone prestazioni sia a Roma che contro l'Atalanta. Abbiamo lavorato molto sul piano fisico ma serviva mettere benzina sulle gambe in vista della seconda parte della stagione".



PAROLE DEL MISTER - "Che abbiamo fatto una buonissima prestazione nel primo tempo contro l'Atalanta, per l'atteggiamento. Ci ha spronato, sapendo comunque che la Dea sarebbe venuta fuori. Ripartiamo comunque da quello che di buono è stato fatto".



LA DEDICA - "Sì, ci tenevo tanto a dedicarlo a Mihajlovic e a Vialli che purtroppo ci hanno lasciato. La dedica particolare va a Sinisa per i momenti che abbiamo passato insieme, a Gianluca poi, con il quale ho avuto la fortuna di avere a che fare nei ritiri della Nazionale. Purtroppo ci hanno lasciato, cerchiamo di strappare comunque un sorriso nel ricordarli".



VERSO L'UDINESE - "Lavoriamo come sempre, con allenamenti molto intensi e pieni di parte atletica, tattica e di possesso. Sarà una sfida difficile a Udine, contro un avversario che sta bene".



SENZA ARNAUTOVIC - "Con l'assenza di Marko si toglie un riferimento fisico importante. Non possiamo giocare con le palle alte ma comunque chi ha giocato si è adattato bene e penso che il mister abbia apprezzato. Arnautovic ci manca, è un bomber e un leader di questa squadra. Lo aspettiamo presto in campo".