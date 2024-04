Bologna, Orsolini nella storia: ancora in gol, eguagliati Signori e Di Vaio

Ilcontinua la scalata verso quella che sarebbe una storica qualificazione in. Nella sfida contro la Salernitana, giocata al Dall’Ara, la squadra diè in vantaggio per 2-0 e va a caccia dell’ottava vittoria nelle ultime nove gare, con l’unico passo falso arrivato contro la capolista Inter.Nel vantaggio nella sfida giocata nel lunedì di Pasquetta c’è anche la firma di Riccardo, che ha realizzato la rete del momentaneo 1-0. Un gol che consente al numero 7 rossoblu di entrare nella storia delCome riferisce Opta, con quella di oggi Orsolini sale a quota 10 reti in campionato per la seconda volta, dopo la stagione 2022/2023, la scorsa, conclusa con 11 gol all’attivo.

10 - Riccardo #Orsolini, 10 gol nel 23/24 e 11 nel 22/23, è il 3° giocatore italiano del Bologna in doppia cifra di gol in almeno 2 stagioni in #SerieA nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Marco Di Vaio e Giuseppe Signori (entrambi 4). Magia.#BolognaSalernitana pic.twitter.com/bq1hpJc5LS — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 1, 2024

Orsolini diventa, così, ilnella storia delad andare in doppia cifra nel campionato di Serie A in almeno due stagione nell’era dei tre punti a vittoria, vale a dire dal 1994/95 ad oggi.Il calciatore marchigiano entra nella speciale classifica ed eguaglia due leggende della società felsinea: stiamo parlando di, entrambi a quota 4 annate in doppia cifra con il club rossoblu.

Arrivato a Bologna nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato del 2018, Riccardo Orsolini è a quota 56 gol in 211 partite tra tutte le competizioni.