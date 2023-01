L'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato a Dazn dopo la vittoria sullo Spezia:



"Migliore in campo? Non me la sento, anche il mio gol è frutto di un lavoro di squadra. Sul gol di Posch sono stato fortunato, l'idea era quella di stoppare. Non sempre si può giocare bene contro squadre che difendono a cinque, ma ci siamo compattati e abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio. Nell'ultimo periodo mi sono molto responsabilizzato, ho fatto uno step di maturazione, spero non si fermi a gennaio. Europa? Non mi piace dare false aspettative o promettere tanto per fare, ma daremo il massimo e poi tireremo le somme. Capitano? In assenza di Soriano lo faccio volentieri, mi inorgoglisce. Il contratto? Ci sono altri da rinnovare prima di me, arriverà anche il mio momento".