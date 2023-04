Otto gol in 26 partite di Serie A, decisivo da titolare e, spesso, quando entra dalla panchina. Riccardo Orsolini sta vivendo probabilmente la miglior stagione della sua carriera, con un rendimento in termini di reti e assist che non è mai stato così alto. Segno di una maturazione che, a 26 anni, ha portato l'ex Ascoli a compiere un salto di qualità. Sul mercato, questo si traduce nell'interesse crescente di squadre, dall'Italia e dall'estero, che lo stanno seguendo. E con il contratto in scadenza a giugno 2024, il Bologna devono sbrigarsi a chiudere la trattativa per il rinnovo.