La stagione del Napoli e di Victor Osimhen è stata, fin qui, incredibile. E la prossima estate promette di esserlo altrettanto, con un mercato che sta continuamente bussando alla porta del club azzurro per portare via, lontano dallo stadio Maradona, l'attaccante nigeriano. Inevitabile, vista l'annata che sta vivendo il classe '98, che ha messo insieme 26 gol e cinque assist in 32 presenze tra tutte le competizioni. I conti sono semplici: in ogni partita in cui Victor è in campo, la squadra di Luciano Spalletti parte sempre da 1-0. Numeri che conoscono benissimo anche le big del calcio europeo, pronte ad attaccare per accaparrarsi il bomber azzurro.



ASTA BAYERN-UNITED - Paris Saint-Germain, Chelsea, quasi tutti i grandi club potrebbero tentare l'assalto a Osimhen. Ma ce ne sono due che, in particolare, hanno già fatto capire di essere alla ricerca di un centravanti con quelle caratteristiche: Manchester United e Bayern Monaco. Due squadre storiche, che stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative e hanno un vuoto nella propria rosa: la punta. Lo United già nell'estate 2022 tentò il colpo, proponendo un clamoroso scambio con Cristiano Ronaldo, e ora è pronto a rifarsi sotto. La richiesta del presidente De Laurentiis è chiara e nota: 150 milioni di euro. Con o senza bonus, poco cambia, per cedere il suo gioiello più prezioso a Napoli vogliono quella cifra. L'Europa del calcio è avvisata...