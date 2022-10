Futuro sempre più in bilico per Riccardo Orsolini, prima dell'ultima panchina contro il Napoli l'esterno offensivo ha giocato quasi tutte le partite ma non è escluso che possa lasciare il Bologna già a gennaio. Il contratto è in scadenza a giugno 2024, al momento non ci sono incontri in programma per il rinnovo e la società potrebbe valutare eventuali offerte per non correre il rischio di perderlo a zero tra un anno.



CH L'HA CERCATO - In estate c'è stata un'offerta del Torino che non soddisfava la richiesta di 15 milioni del Bologna, il giocatore è stato seguito con interesse anche dall'Espanyol e tempo fa si era fatta avanti la Lazio con un sondaggio. I prossimi mesi possono essere decisivi per capire il futuro di Orsolini, la sua permanenza a Bologna non è scontata.