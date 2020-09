Marcatori: 16’ p.t. Soriano (B), 30’ p.t. Soriano (B),11’ s.t. Skov Olsen (B), 22’ s.t. Hernani (P), 46' s.t. Palacio (B).Assist: 16’ p.t. Danilo (B), 11’ s.t. Soriano (B), 22’ s.t. Brugman (P), 46' s.t. Medel (B).Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey (35’ s.t. Denswil); Poli (19’ s.t. Medel), Schouten; Skov Olsen (47' s.t. Orsolini), Soriano, Barrow (35’ s.t. Sansone); Palacio (47' s.t. Santander). All. Mihajlovic.Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini (36’ s.t. Adorante), Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Dezi (13’ s.t. Siligardi), Brugman (37’ s.t. Grassi), Hernani; Kucka (36’ s.t. Dermaku); Gervinho (24’ s.t. Sprocati), Karamoh. All. Liverani.Arbitro: Valeri di Roma.Ammoniti: 15’ s.t. Kucka (P), 25’ s.t. Laurini (P), 45’ s.t. Sansone (B).Espulsi: 31’ s.t. Iacoponi (P).Bologna-Parma: 3-1 (primo tempo 2-0)Marcatori: 16’ p.t. Soriano (B), 30’ p.t. Soriano (B),11’ s.t. Skov Olsen (B), 22’ s.t. Hernani (P).Assist: 16’ p.t. Danilo (B), 11’ s.t. Soriano (B), 22’ s.t. Brugman (P).Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey (35’ s.t. Denswil); Poli (19’ s.t. Medel), Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow (35’ s.t. Sansone); Palacio. All. Mihajlovic.Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini (36’ s.t. Adorante), Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Dezi (13’ s.t. Siligardi), Brugman (37’ s.t. Grassi), Hernani; Kucka (36’ s.t. Dermaku); Gervinho (24’ s.t. Sprocati), Karamoh. All. Liverani.Arbitro: Valeri di Roma.Ammoniti: 15’ s.t. Kucka (P), 25’ s.t. Laurini (P), 41’ s.t. Sansone (B).Espulsi: 31’ s.t. Iacoponi (P).