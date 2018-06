Dopo avere ufficializzato il nuovo tecnico Pippo Inzaghi, può finalmente partire il mercato in entrata del Bologna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i felsinei stanno lavorando per rinforzare il reparto difensivo. L'ultimo nome sulla lista della società rossoblu è quello di Lorenzo Tonelli del Napoli. Il centrale classe '90 ha giocato solamente 7 gare in maglia azzurra nel corso della scorsa stagione e potrebbe cercare maggiore continuità lontano dal San Paolo.