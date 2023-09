Il Bologna attende novità sulle condizioni di Stefan Posch e Jhon Lucumì dopo gli infortuni rimediati contro il Napoli, il comunicato dei rossoblù:



Sono ripresi stamattina gli allenamenti della squadra verso #MonzaBFC: seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro più intenso in campo per gli altri. Stefan Posch e Jhon Lucumi saranno sottoposti ad esami nei prossimi giorni.