Il Bologna vuole blindare Nicolas Dominguez. Il club rossoblù vuole evitare di arrivare a scadenza e perdere il giocatore a cifre basse, come successo con Mattias Svanberg. Per questo la società sta programmando un incontro per concordare un prolungamento fino al 2026. Il suo contratto attuale scadrà a giugno 2024. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.