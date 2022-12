La prima partita del Bologna, dopo il commovente addio a Mihajlovic, è stata proprio in quello stadio in cui il tecnico del Bologna ha regalato uno dei suoi momenti più intensi da allenatore rossoblù. Il Bentegodi di Verona, infatti, è stata l’arena dove il gladiatore Sinisa è sceso nel 2019 a soli tre mesi dall’inizio delle cure per la leucemia: tutti ricordano il momento in cui a sorpresa è sceso in campo, tutti porteranno sempre nel cuore quel momento.



E così, con ancora tanta commozione, il Bologna ha affrontato in amichevole il Verona vincendo 1-0 con il gol di Orsolini e dedicando la vittoria proprio all’ex allenatore: fresco di rinnovo contrattuale, il numero 7 rossoblù è apparso uno dei giocatori più in forma e potrebbe ritagliarsi un posto da titolare nella ripresa del campionato.



La pausa invernale si è chiusa con 4 vittorie su 4 partite dimostrando l’ottimo lavoro fatto da Thiago Motta nelle ultime settimane: c’è tanta voglia di tornare a respirare calcio giocato e la prima sfida del Bologna sarà contro la Roma in uno Stadio Olimpico che va verso il sold out.



Dopo un girone di andata cominciato male ma che potrebbe concludersi nel migliore dei modi, i rossoblù hanno ritrovato la via per togliersi delle soddisfazioni quest’anno. Certo, bisognerà fare qualcosa nel mercato invernale che sta per cominciare ma la speranza è di riuscire a rientrare stabilmente nella parte sinistra della classifica. Tre cose serviranno: qualità, determinazione e voglia di fare la differenza.