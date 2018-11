A due giorni dalla partita con la Fiorentina, il Bologna ha continuato la preparazione a Casteldebole sotto la pioggia, con una serie di esercitazioni tattiche e le prove di calci da fermo. Hanno lavorato con i compagni Erick Pulgar e Giancarlo Gonzalez, rientrati dagli impegni in Nazionale, mentre Angelo Da Costa si è allenato in parte in gruppo e in parte in seduta differenziata.