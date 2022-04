Il Bologna ha deciso di presentare ricorso contro la squalifica di due giornate - con ammenda di 5000 euro - per il difensore cileno Gary Medel, espulso in occasione dell’ultimo match di campionato contro la Juve per le sue reiterate proteste nei confronti dell’arbitro Sacchi. L’obiettivo del club è di ottenere il dimezzamento della sanzione e riavere il calciatore per il recupero con l’Inter del prossimo 27 aprile.