Come riferito da Il Corriere dello Sport, il processo di riabilitazione di Marko Arnautovic è ancora lungo. Se sembrava possibile un suo recupero per il match con il Monza, ora i tempi di rientro dell’austriaco si sono dilatati ulteriormente.



Il rientro, continua il quotidiano, sarebbe fissato tra il 18 e il 26 febbraio, quando cioè il Bologna avrà in calendario le sfide con Sampdoria e Inter.