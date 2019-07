Destro confermatissimo, Santander no. Il Jiangsu Suning fa sul serio per la punta paraguaiana del Bologna che si guarda attorno alla ricerca di un sostituto. Secondo il Corriere dello Sport se dovesse partire il Ropero il club emiliano presenterà immediatamente un'offerta al Napoli per Roberto Inglese, rientrato dal prestito al Parma.