I risultati delle avversarie hanno rimesso la Roma in piena corsa per la prossima Champions League: domenica 14 maggio i giallorossi giocheranno a Bologna per la 35esima giornata della Serie A.



Le probabili formazioni:



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Orsolini, Aebischer, Barrow. All. Motta



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All. Mourinho



Dove vederla:

Bologna-Roma è in programma domenica 14 maggio alle ore 18:00, allo stadio Dall'Ara. La partita sarà trasmessa in TV su DAZN: basterà scaricare l'app su smart tv, accedere con il proprio profilo e selezionare l'evento. Il collegamento con il campo per il pre partita comincerà alle 17:30. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi. La partita potrà essere seguita anche in streaming. Tutti gli abbonati DAZN potranno usufruire dell'applicazione anche per smartphone, pc, tablet e altri dispositivi supportati. Anche in questo caso bisognerà accedere con il proprio profilo e selezionare l'evento.