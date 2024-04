Bologna, Saelemaekers: 'Ho giocato con Svilar, sapevo che il cucchiaio era la scelta migliore'

Alexis, centrocampista del, ha parlato a Dazn al termine della gara vinta 3-1 contro la Roma:"C'è una gioia incredibile, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare ma mancano ancora tante partite. Non è ancora fatta. Siamo come una famiglia, tutti i giocatori sono importanti e siamo molto contenti"."Vediamo a fine stagione"."Bello, giocavo nelle giovanili con Svilar e sapevo che aspetta fino all'ultimo momento per buttarsi a terra". Saelemaekers si riferisce alle giovanili dell'Anderlecht, la squadra belga dove i due sono cresciuti con Ngonge del Napoli, Sambi-Lokonga e anche l'attuale ciclista Remco Evenepoel. .

- "Lo guarderò, sono sempre partite importanti. Per me è speciale perché è anche la mia squadra, speriamo che vincano".