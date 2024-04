Bologna-Salernitana, le formazioni ufficiali: Motta tiene in panchina Zirkzee, Ndoye, Fabbian e Skorupski

Di seguito le scelte ufficiali di Thiago Motta e Stefano Colantuono perlunch match di Pasquetta nella 30esima giornata di Serie A:Ancorain avanti per i rossoblù, che schieranoin porta al posto di Skorupski. Fuori anche Fabbian, che lascia inizialmente il posto adaccanto a Freuler in mediana, e Ndoye, cui viene preferito. Conferma persull'altra fascia. Per la Salernitana,vince il ballottaggio con Weissman in attacco,con Zanoli in difesa. Out Ochoa, tra i pali c'è

: Ravaglia; Posch, Lucumí, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta.: Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Pellegrino; Tchaouna, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva; Simy. All. Colantuono.