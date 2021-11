Nicola Sansone, attaccante del Bologna, parla al canale ufficiale del club felsineo: "Ultimamente mi sento il dodicesimo uomo, il jolly della situazione, ma non mi sento un panchinaro anche quando siedo in panchina. La serpentina contro la Samp? Sembravo un bambino che gioca nelle giovanili".



DA SECONDA PUNTA - "L'ho sempre fatto, da piccolo giocavo seconda punta e anche in Spagna, dove ho raggiunto i miei record di gol. La chiave quest'anno è il gruppo, l'atmosfera è familiare, sia in campo che fuori".