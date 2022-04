Nicola Sansone torna al gol e permette al Bologna di pareggiare la gara con l'Udinese per 2-2: ecco le sue parole a Dazn.



“Segnare dopo tanto tempo è stato bellissimo. Vorrei dedicare il gol a mio padre ed alla mia famiglia, perché non è stato un bel periodo per me, ma sono molto contento di essermi sbloccato. Il calcio non è mai facile, ci sono momenti belli e momenti brutti. Ci stiamo riprendendo ultimamente, abbiamo fatto ottime gare. Con l’Udinese non era facile, perché sono una squadra tosta. Ma abbiamo fatto bene anche oggi”.