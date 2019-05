Joey Saputo, presidente del Bologna, ha parlato in conferenza stampa del futuro del club emiliano: ​"Come abbiamo riconosciuto gli errori, dobbiamo riconoscere che questa società è riuscita a rimediare nel modo migliore. Non possiamo però dimenticare il grave rischio che abbiamo corso e che ci ha fatto aprire gli occhi. Mai più, è questo il concetto che vorrei trasmettere. Mai più. Adesso dobbiamo fare un salto di qualità e puntare a rimanere stabili nella parte sinistra della classifica. Non vi dirò le cifre, ma serviranno decine di milioni per il riscatto di alcuni, più i soldi per i nuovi acquisti. Di questo progetto abbiamo parlato con Mihajlovic, che nei prossimi giorni ci farà sapere se vorrà essere dei nostri. Ai tifosi prometto di costruire un Bologna divertente e che non ci faccia soffrire. Ieri abbiamo avuto un bell'incontro, i nostri obiettivi e quelli sono in linea. L'esperienza qui per lui è stata molto positiva, sono ottimista. Abbiamo parlato di giocatori e di quello di cui abbiamo bisogno, nei prossimi 10-15 giorni ci sarà la risposta e un comunicato della società".