Il patron del Bologna, Joey Saputo ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Fiducia a tempo per il nuovo allenatore Thiago Motta? No, la fiducia è totale. Non abbiamo mai parlato di cambiare allenatore, siamo tutti con lui e siamo convinti che farà bene".



"Non me ne vado. Quando sono arrivato avevo un progetto in testa: riportare il Bologna in alto, in Europa. Finché non raggiungo l’obiettivo non lascio la società".