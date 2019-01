Il nostro nuovo Stadio Dall'Ara #WeAreOne pic.twitter.com/AnG0eV2Ao9 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 25 gennaio 2019

. Il patron Joeyha dichiarato in conferenza stampa:Nel frattempo il club dovrà decidere se far giocare la squadra al Dall'Ara anche nel corso dei lavori o trasferirla a Modena o Ferrara. Se il Bologna cambierà città, la durata del restyling sarà di due anni, in caso contrario i tempi lieviteranno fino a tre anni o tre anni e mezzo.