Bologna, Sartori guarda in casa Fiorentina. E' Italiano il preferito dei rossoblù per la panchina

un' ora fa

6

In casa Fiorentina va ancora risolto il rebus relativo alla prossima destinazione del tecnico Vincenzo Italiano. L'allenatore ex Spezia lascerà i viola a fine anno e su di lui ci sono gli occhi di parecchie squadre di Serie A. Napoli, Milan, persino la Juve. Ma negli ultimi giorni si è inscritto alla corsa all'allenatore gigliato anche il Bologna.



FAVORITO - A scriverne stamani è il Corriere dello Sport che racconta come il Bologna sia già al lavoro per definire il futuro della squadra con o senza Thiago Motta. L'italo brasiliano è fortemente corteggiato dalla Juventus e, qualora dovesse scegliere i bianconeri, Sartori punterebbe con forza proprio ad ingaggiare Italiano, suo profilo preferito. Più defilati, si legge, ci sono anche i nomi di Di Francesco e di Sarri.