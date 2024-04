Coppa Italia, Atalanta a caccia della rimonta: le quote premiano Gasperini con la Fiorentina

31 minuti fa



Ancora impegnate anche nelle rispettive competizioni europee, Atalanta e Fiorentina si affrontano anche nel ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia. Si riparte dall'1-0 del Franchi, ma la lavagna è a favore di Gasperini. La quota per il successo nei tempi regolamentari dei nerazzurri è di 1,87: il «2» è al doppio (3,90), con il pareggio – comunque utile a Italiano per andare in finale per il secondo anno consecutivo – a 3,80. A differenza di Lazio-Juve, quello del Gewiss Stadium sembra un match da Over (1,70), con il risultato da massimo due reti a 2,00. Ancor più larga la forbice tra Goal (1,63) e No Goal (2,15). Nell'antepost per il passaggio del turno, però, la Fiorentina è avanti in virtù della vittoria dell'andata: viola a 1,65, Atalanta a 2,20. Infine l'antepost per chi alzerà la Coppa il 15 maggio: domina la Juve a 1,75, poi Fiorentina e Atalanta alla stessa quota (4,25)