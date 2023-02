Intervenuto in conferenza stampa per presentare Giorgios Kyriakopoulos, il direttore dell'area tecnica del Bologna Giovanni Sartori ha parlato così:



"E' stata una scelta condivisa con l'allenatore soprattutto per la sua duttilità. Oltre ad essere un ottimo terzino, è stato utilizzato spesso come attaccante esterno. I suoi numeri sono importanti, l'anno scorso ha fatto un gol e 7 assist, secondo solo a Theo Hernandez. Conosce il calcio italiano e questa era la nostra priorità, lo volevamo pronto e inserito nel contesto Italia, che parlasse la lingua e si potesse subito calare nella realtà italiana. E' stata lunga, una trattativa conclusa solo l'ultimo giorno per svariati motivi. Alla fine però siamo molto contenti di averlo preso, è un prestito con diritto di riscatto che speriamo di esercitare a fine anno".