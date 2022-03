Con la venticinquesima presenza arrivata nella partita giocata nell'ultimo turno contro l'Atalanta, Lorenzo De Silvestri ha raggiunto la quota necessaria per far scattare il rinnovo automatico fino al 2023. Un traguardo che era nell'aria ma che ora è di fatto ufficiale per il vice capitano che dunque ora potrà puntare più sereno al traguardo delle 400 presenze in A, distante solo 4 partite. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.