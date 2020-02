Il centrocampista del Bologna Jerdy Schouten analizza la sconfitta in casa della Lazio: "È stata una gara difficile, nel primo tempo abbiamo fatto più fatica, nel secondo invece abbiamo giocato meglio, creando più occasioni che però non siamo riusciti a concretizzare. Siamo stati anche un po’ sfortunati ma sapevamo che la Lazio sarebbe stata un avversario difficile. Ora ci aspetta la gara con la Juventus: non sarà facile ma noi ragioniamo partita per partita. Sappiamo che possiamo giocarcela con chiunque se facciamo quello che ci chiede il mister. L’Europa? Dobbiamo crederci, sappiamo che è un’impresa difficile ma ci proveremo fino all’ultimo", le parole riportate dal sito ufficiale rossoblù.