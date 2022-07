Perr Schuurs, difensore classe '99 dell'Ajax e obiettivo di mercato del Bologna, ha parlato così del suo futuro: "Ho detto più di una volta che alla mia età devo giocare almeno una volta a settimana. Preso parlerà con il club di quello che è meglio per me e per capire qual è la loro volontà nei miei confroti. Ho parlato anche col tecnico che per il momento non vuole farmi partire. Ho fiducia di poter dimostrare il mio valore, vedremo se la situazione cambierà o meno". Il suo contratto scade nel 2025.