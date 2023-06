Il Bologna deve corriere ai ripari. L'infortunio a Soumaoro porta la società a tornare al più presto sul mercato per cercare un sostituto. Come riporta l'edizione odierna La Gazzetta dello Sport, gli indizi portano nuovamente in Scozia. Questa volta le attenzioni sono rivolte al 23enne difensore centrale del Celtic Glasgow Stephen Welsh, la cui valutazione si aggira fra il milione e il milione e mezzo di euro.