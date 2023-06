Lewis Ferguson è considerato un intoccabile sul mercato per Thiago Motta, ma per il centrocampista scozzese risuonano le sirene della Premier League. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Bologna sarebbe già in animo di alzare un ingaggio ora pari a 250mila euro all'anno. Ferguson ha sempre detto di stare bene a Bologna. Assieme a Posch, Dominguez (Brighton, Siviglia e Lazio su di lui), Lucumi e Schouten (occhio alla Bundesliga) è nella lista degli incedibili dell'allenatore. Quindi Sartori e Di Vaio dovranno valutare mosse ed eventuali contromosse. Di certo Ferguson piace Oltremanica, terra dalla quale possono arrivare 10-15 milioni per un giocatore pagato solo 3,5 milioni.