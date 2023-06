Sirene dall'Inghilterra per Jedy Schouten. Il centrocampista del Bologna è uno degli elementi più importanti della squadra di Thiago Motta ed è considerato incedibile dal tecnico rossoblu. Tuttavia, la Premier League ha iniziato a farsi sentire per il giocatore degli emiliani. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere di Bologna, l'olandese è finito nel mirino del West Ham che incasserà 121 milioni per la cessione all'Arsenal di Declan Rice. Non sarà facile trattenere il giocatore qualora partisse l'assalto dei londinesi.