Il Corriere dello Sport parla di distanza tra Bologna e Siviglia per Riccardo Orsolini. L'esterno rossoblù è un'idea del club spagnolo che deve farei conti con gli infortuni di Lamela e Suso, Monchi vorrebbe Orsolini in prestito fino a giugno, ma i dirigenti del Bologna hanno chiesto di inserire l'obbligo di riscatto che gli spagnoli non hanno intenzione di mettere.