Implacabile, arriva il gol dell'ex. Dopo 65 partite, Roberto Soriano torna a segnare in Serie A. Splendida coordinazione da fuori area e palla nell'angolo alla sinistra di Audero. L'assistente di Irrati segnala fuorigioco di Schouten, che però è tenuto in gioco da un avversario e non ostacola il portiere della Sampdoria; la revisione al VAR permette al Bologna di passare in vantaggio.