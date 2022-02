Bologna-Spezia (lunedì 21 febbraio calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 26esima giornata di campionato in Serie A, la settima nel girone di ritorno.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Aebischer, Schouten, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.



SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Gyasi, Manaj, Verde.