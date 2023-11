Suona l'allarme in casa Bologna. Dopo l'infortunio di Karlsson, deve fermarsi ai box anche Riccardo Orsolini. L'italiano ha patito stamattina un infortunio ai flessori della coscia sinistra che lo mette in forte dubbio per la prossima gara con il Torino.



IL COMUNICATO - "Questa mattina la squadra ha proseguito la preparazione alla gara col Torino di lunedì con una seduta di allenamento con esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Differenziato sul campo per Oussama Al Azzouzi, terapie per Jesper Karlsson e Kevin Bonifazi. Riccardo Orsolini ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra, il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni".