Sabatini sogna De Rossi. Secondo il Corriere dello Sport, oltre a Milan, Fiorentina e Sampdoria c'è anche il Bologna sulle tracce del mediano svincolatosi a parametro zero dalla Roma. A sua volta al lavoro per il francese Veretout, in uscita dalla Fiorentina, senza perdere di vista Bennacer dell'Empoli.



Schick non sarà venduto, ma la Roma contende alla Sampdoria l'attaccante olandese Sam Lammers, di proprietà del PSV Eindhoven ma nell'ultima stagione in prestito all'Heerenven. Intanto come si legge sulla Gazzetta dello Sport il milanista Cutrone è stato proposto ai giallorossi, che pensano a Mertens del Napoli: più difficile la pista Higuain, che potrebbe arrivare solo in prestito e con un contributo all’ingaggio. Intanto da registrare l’offerta dello Shanghai Shenhua per El Shaarawy. Continua poi il pressing su Hysaj, che però arriverebbe solo se Florenzi fosse ceduto.