Dopo l’acquisto del talento Schouten (verrà presentato oggi), il Bologna attende alcuni sì. Da Denswil (ieri in sede il fratello, oggi ci sarà lui), da Obiang (Mihajlovic lo ha avuto alla Sampdoria), da Skov Olsen (adesso il Bologna è in vantaggio anche in virtù di un corteggiamento che dura da oltre un anno) e chissà se ancora da Kouamé, visto che ieri in sede è apparso il manager del genoano (oltre che di Donsah verso i turchi dell'Antalyaspor e Gabbiadini, che dovrebbe restare alla Samp). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, c’è attesa anche per il difensore giapponese Tomiyasu: il Bologna è ottimista.