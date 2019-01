Dopo aver preso Sansone e Soriano, il Bologna cerca rinforzi sul mercato in difesa. Ceccherini (Fiorentina) e Tonelli (Sampdoria) sono i primi nomi sulla lista per il ruolo di centrale. A destra piace lo svizzero Widmer del Basilea (ex Udinese), mentre a sinistra se la Juventus non cede Spinazzola spunta l'ex milanista Antonelli (Empoli). In uscita, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Falcinelli è richiesto da Parma e Frosinone. Che in alternativa pensa a Paloschi (Spal), contatta Frankowski (Jagiellonia) e per il centrocampo segue Misic (Sporting Lisbona). L’Empoli viste le difficoltà per Kownacki (Sampdoria) valuta Lapadula che piace anche alla Spal; a centrocampo può avere Almendra (Boca) via Napoli.