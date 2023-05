Ottavo posto e cinquantadue punti in classifica. È questo l'obiettivo che Joey Saputo, presidente del Bologna, avrebbe intimato a Thiago Motta, durante un confronto avvenuto oggi pomeriggio. A dirlo è Gazzetta.it che spiega come la riunione sia stata anticipata perché il proprietario del club dovrà tornare in Canada anticipatamente per alcuni impegni. Presenti anche Fenucci, Di Vaio e Sartori: c'è stato modo anche di parlare del rinnovo fino al 2025.