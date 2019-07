Generalmente, quando si pensa ai calciatori giapponesi, ce li si immagina minuti, piccoletti e magrolini. Tra quelli che hanno calcato i campi della nostrana Serie A, i pochi che hanno lasciato un segno tangibile nella memoria collettiva rispondevano proprio a queste caratteristiche: da Kazuyoshi Miura, il primo arrivato, approdato al Genoa nel 1994 a Hidetoshi Nakata, passato dal Perugia di Gaucci alla Roma campione d’Italia 2001, da Shunsuke Nakamura che tante belle giocate ha regalato con la maglia della Reggina fino agli ultimi, l’ex milanista Keisuke Honda e l’ex interista Yuto Nagatomo. Mai, però, ci si sarebbe aspettati che dal Giappone arrivasse un armadio di un metro e novanta per 80 chilogrammi di peso. Si tratta del neoacquisto del Bologna, il difensore nipponico Takehiro Tomiyasu.



ESORDIO - Giovanissimo, è nato a Fukuroa, capoluogo dell’isola di Kyūshū situata nella parte meridionale del Giappone, il 5 novembre 1998, Tomiyasu è un difensore centrale che arriva in Italia con appiccicati i gradi del futuro campione. Cresciuto calcisticamente nei Sanchiku Kickers, Tomiyasu ha esordito tra i professionisti nelle file dell’Avispa Fukuroa. Ad inizio 2017 arriva la chiamata dall’Europa. Il Sint-Truiden, squadra che milita nella massima serie del campionato belga (e la cui proprietà è giapponese), ha visto questo difensore centrale ambidestro con piedi molto educati, bravissimo nell’impostare il gioco, capace nel trovare l’anticipo e ottimo in contrasto ed interdizione. Lo acquista per ottocento mila euro e, se i primi sei mesi sono di puro ambientamento, il valore del giocatore si dimostra in tutta la sua brillantezza nella stagione appena conclusa: 40 presenze ed 1 goal messo a referto. Nel frattempo, dopo aver vestito la maglia del Giappone Under 19 e Under 20, Bambù, come viene soprannominato, è diventato una colonna della nazionale maggiore nella quale, a vent’anni appena compiuti, ha già collezionato 15 presenze e 1 gol, in Coppa d'Asia contro l'Arabia Saudita.



BOLOGNA - Walter Sabatini, uno di quei dirigenti capaci di riconoscere se la stoffa sia di qualità, lo ha pagato circa 7 milioni di euro pur di metterlo a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Del difensore, oltre alle doti tecniche sopra citate, entrambi ne apprezzano anche la duttilità poiché, da giocatore moderno, è capace di adattarsi sia alla difesa a 4 che a quella a 3. Il Bologna, orfano di Lyanco, aveva la necessità di fare un investimento importante per la propria difesa. Lo ha fatto, arriva dal Sol Levante e si chiama Takehiro Tomiyasu.