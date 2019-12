Emilio De Leo e Miroslav Tanjga, collaboratori di Sinisa Mihajlovic al Bologna, sono intervenuti in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan. Inizia De Leo: "Vogliamo dare continuità al risultati di Napoli, abbiamo una grande occasione. Vogliamo riscattare la partita di Udine in Coppa Italia".



SU MBAYE - "Può giocare sia a sinistra che a destra, è una possibilità da sfruttare".



Tanjga, invece, ha dichiarato: "Le critiche dei tifosi dopo Udine? I tifosi non conoscono quello che succede in uno spogliatoio. Abbiamo provato a giocarcela nonostante gli infortunati, la rosa dell'Udinese è più profonda. Se giocheremo come sappiamo fare, possiamo vincere".



SU ORSOLINI-SKOV OLSEN - "Il danese sta meglio, decideremo dopo l'allenamento".



SU MIHAJLOVIC - "Se non ci saranno problemi last-minute, sarà in panchina".