Bologna, tegola per Thiago Motta: infortunio per Calafiori, le condizioni

Brutte notizie per Thiago Motta. Nel corso della gara contro il Lecce, il 21enne difensore del Bologna, Riccardo Calafiori, ha riportato un infortunio. Il giocatore dei felsinei è uscito dal campo dopo un duro contrasto di gioco.



CONDIZIONI – Le sue condizioni saranno monitorate nel corso delle prossime ore, in attesa di conoscere se sarà sottoposto agli eventuali esami di rito che ne svelerà il reale stato fisico, in seguito al problema occorso nella sfida del Dall’Ara.