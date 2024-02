La Juve del futuro: piano per Calafiori

Marco Demicheli

Poche necessità per il mercato di gennaio e l'occasione per cominciare a pianificare il futuro. La Juventus ha sfruttato la finestra di trattative che si sta concludendo per puntellare la rosa, anticipando la concorrenza dell'Inter su Tiago Djalò e portando a Torino, con un blitz a sorpresa delle ultime ore, l'argentino Carlos Alcaraz dal Southampton, oltre ad altri giovani che si divideranno tra Primavera e Next Gen in questa seconda parte di stagione, prima di capire quale sarà il loro futuro.



NOME NUOVO - Vive la stessa situazione sui mesi a venire anche Riccardo Calafiori, difensore del Bologna che è diventato in poco tempo una delle rivelazioni della Serie A. Il classe 2002, cresciuto nella Roma, si era trasferito un anno e mezzo fa al Basilea per provare il salto definitivo nel calcio dei "grandi", prima di essere riportato in Italia dai rossoblù la scorsa estate. Un'operazione decisamente vincente, visto il rendimento che Calafiori sta avendo, soprattutto in un ruolo che fino a qualche mese fa conosceva poco: non solo terzino sinistro, ma anche - e soprattutto - difensore centrale nel Bologna di Thiago Motta.



POLE POSITION - Forza fisica, velocità e una buona capacità di impostazione: tutte qualità che fanno di lui uno dei protagonisti designati del prossimo mercato estivo. Con diverse big che lo stanno seguendo, Juventus in prima fila. Gli osservatori bianconeri sono spesso ad assistere alle partite del Bologna e ad aggiornare le loro schede sul classe 2002 in vista dell'estate. Con Alex Sandro e Rugani in scadenza e Bremer per cui gli interessi dalla Premier League sono sempre più insistenti, quello di Calafiori è considerato uno dei profili migliori per la difesa del futuro.